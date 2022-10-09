ua ru
Вс, 09 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Зерновой коридор": из одесских портов вышло еще 13 судов с продовольствием

Новина українською →
Одесская область, Воскресенье 09 октября 2022 11:21
"Зерновой коридор": из одесских портов вышло еще 13 судов с продовольствием Фото: из одесских портов вышли 13 судов "зерновым коридором" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Из портов Одесской области в рамках "зернового коридора" вышли еще 13 судов с продовольствием. Они направляются в страны Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры в Telegram.

Суда с агропродукцией вышли из портов "Одесса", "Южный" и "Черноморск". На их бортах находится 230,7 тысяч тонн продовольствия.

Среди отправившихся судов балкеры ARGONAUT, на борту которого 71 тысяча тонн пшеницы для Индонезии, ALI A (7 тысяч тонн пшеницы для Ливана) и MEHMET BEY (8 тысяч тонн сои для Египта).

С начала действия "зернового коридора" из портов Украины вышли 305 судов, экспортировавших 6,8 млн тонн продовольствия.

Фото: из портов Одесской области вышли 13 судов (/t.me/miUkraune)

Напомним, вчера из одесских портов вышли 7 судов с зерном для стран Азии и Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Порт Южный
NEWS
Как живет освобожденный от оккупантов Купянск: фоторепортаж
Как живет освобожденный от оккупантов Купянск: фоторепортаж
DAILY
"Россияне носили белье ВСУ, а, убегая, снимали форму". Репортаж из освобожденного Лимана
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Россияне носили белье ВСУ, а, убегая, снимали форму". Репортаж из освобожденного Лимана