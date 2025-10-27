Одесская область готовится к длительным блэкаутам: что известно

Во встрече приняли участие министр МВД Игорь Клименко, глава ГСЧС Андрей Даник и руководитель Одесской МВА Сергей Лысак. Собрание было посвящено координации действий всех служб и громад области в случае масштабных отключений электроэнергии.

"Главное - сохранить стабильность даже в сложных условиях: обеспечить энергоснабжение, связь, тепло и возможность каждого человека получить помощь. Каждая служба знает свой участок работы", - отметил Кипер.

По его словам, регион готовится действовать слаженно, чтобы громады оставались устойчивыми, а люди - в безопасности.