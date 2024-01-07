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Надвигается непогода. В Украине ожидается снег и дождь, местами до -20

Украина, Воскресенье 07 января 2024 07:00
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Надвигается непогода. В Украине ожидается снег и дождь, местами до -20 Фото: на Украину надвигается непогода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 7 января ухудшится. Ожидается снег, дождь и местами мороз до -20 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, в большинстве областей сегодня дождь и мокрый снег, гололедица, налипание мокрого снега. В центральных регионах и Донецкой области - метель, а на юге - дождь.

Ветер северо-восточный со скоростью 7-12 м/с, в большинстве западных, центральных и восточных областей порывы 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

Температура воздуха сегодня от +1 до -4, на юге +5 +10, а на севере -7 -12 градусов. В Черниговской и Сумской области синоптики прогнозируют местами -15 -20 градусов.

Надвигается непогода. В Украине ожидается снег и дождь, местами до -20

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно, возможен небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Столбики термометров день и ночь в Киеве покажут -8 -10 градусов.

Надвигается непогода. В Украине ожидается снег и дождь, местами до -20

Напомним, из-за непогоды в Киевской и Одесской областях энергетиков перевели на усиленный режим работы. Возможны локальные аварии из-за ветра и осадков.

Также синоптики дали прогноз погоды на первый месяц 2024 года.

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