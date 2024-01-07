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В Украине штормовое предупреждение, в Одессе усиливается угроза мин

Одесса, Воскресенье 07 января 2024 14:23
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В Украине штормовое предупреждение, в Одессе усиливается угроза мин Фото: в Украине объявили штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине завтра, 8 января, ухудшится. Объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр и горсовет Одессы.

По данным синоптиков, завтра на юге Украины ожидается гололедица и налипание мокрого снега. В центральных областях и на востоке прогнозируется сильный снег, метель.

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

В Украине штормовое предупреждение, в Одессе усиливается угроза мин

Жителей Одессы и области также предупреждают о шторме. В течение суток в регионе ожидаются сильные дожди. Видимость при осадках 200-500 метров. Ветер утром и днем северо-восточный 15-20 м/с.

"Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивание к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья", - сообщает мэрия Одессы.

Погода в Украине

В Укргидрометцентре отмечали, что сегодня в большинстве областей дождь и мокрый снег, гололедица, налипание мокрого снега. В центральных регионах и Донецкой области - метель, а на юге - дождь.

Кроме того, в западных, центральных и восточных областях шквалы до 15-20 м/с.

Температура воздуха сегодня от +1 до -4, на юге +5 +10, а на севере -7 -12 градусов. В Черниговской и Сумской области синоптики прогнозируют местами -15 -20 градусов.

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