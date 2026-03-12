Одесситов напугали нехваткой воды из-за загрязнения Днестра: какая ситуация на самом деле

Одессе не грозит дефицит питьевой воды из-за загрязнения Днестра, а распространяемая в сети информация о возможной нехватке ресурса является манипулятивной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины и Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.
По данным Минэкономики, загрязнение реки стало следствием российского обстрела. 10 марта в Днестре в районе села Лядова зафиксировали маслянистые пятна, которые начали движение вниз по течению в сторону Молдовы.
"По предварительным данным, загрязнение может быть связано с утечкой ракетного топлива после атаки РФ на Днестровскую ГЭС 7 марта", - отметили в ведомстве.
Несмотря на распространение технических масел, ситуация остается под контролем профильных служб. Специалисты уже отобрали пробы воды вблизи одесского водозабора и в Днестровском лимане.
Для ликвидации пятен планируют привлечь спасателей и спецсредства.
"Информация о том, что Одесса может остаться без питьевой воды или столкнуться с ее дефицитом, не соответствует официальным данным", - подчеркнули в ЦПД, призвав жителей не поддаваться панике.
Напомним, Россия регулярно использует дезинформацию как оружие против Украины. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Кремль вкладывает огромные ресурсы в пропаганду - по его словам, это способ оправдать агрессию и расколоть единство партнеров.
Также стало известно, что российские спецслужбы активно продвигают фейки о якобы конфликтах между военным и политическим руководством Украины, чтобы деморализовать общество.
Кроме традиционных медиа, РФ использует и искусственный интеллект. Недавно компания OpenAI остановила масштабную операцию влияния под названием "Корм для рыб", через которую сеть ботов распространяла антиукраинские нарративы в соцсетях.