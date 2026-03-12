RU

Общество Образование Деньги Изменения

Одесситов напугали нехваткой воды из-за загрязнения Днестра: какая ситуация на самом деле

22:48 12.03.2026 Чт
2 мин
Что на самом деле происходит с питьевой водой в Одессе?
aimg Сергей Козачук
Фото: одесситов напугали нехваткой воды (Getty Images)

Одессе не грозит дефицит питьевой воды из-за загрязнения Днестра, а распространяемая в сети информация о возможной нехватке ресурса является манипулятивной.

Последствия атаки на ГЭС

По данным Минэкономики, загрязнение реки стало следствием российского обстрела. 10 марта в Днестре в районе села Лядова зафиксировали маслянистые пятна, которые начали движение вниз по течению в сторону Молдовы.

"По предварительным данным, загрязнение может быть связано с утечкой ракетного топлива после атаки РФ на Днестровскую ГЭС 7 марта", - отметили в ведомстве.

Ситуация с водозабором

Несмотря на распространение технических масел, ситуация остается под контролем профильных служб. Специалисты уже отобрали пробы воды вблизи одесского водозабора и в Днестровском лимане.

Для ликвидации пятен планируют привлечь спасателей и спецсредства.

Фото: манипуляция о якобы недостатке питьевой воды в Одессе (t.me/CenterCounteringDisinformation)

"Информация о том, что Одесса может остаться без питьевой воды или столкнуться с ее дефицитом, не соответствует официальным данным", - подчеркнули в ЦПД, призвав жителей не поддаваться панике.

Пропаганда РФ и фейки о войне

Напомним, Россия регулярно использует дезинформацию как оружие против Украины. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Кремль вкладывает огромные ресурсы в пропаганду - по его словам, это способ оправдать агрессию и расколоть единство партнеров.

Также стало известно, что российские спецслужбы активно продвигают фейки о якобы конфликтах между военным и политическим руководством Украины, чтобы деморализовать общество.

Кроме традиционных медиа, РФ использует и искусственный интеллект. Недавно компания OpenAI остановила масштабную операцию влияния под названием "Корм для рыб", через которую сеть ботов распространяла антиукраинские нарративы в соцсетях.

