В Одессе возросло количество пострадавших в результате ночной атаки РФ

Как отмечают правоохранители, в результате российской атаки в ночь на 19 июля повреждены объекты гражданской инфраструктуры - жилые многоэтажки, частное домовладение, а также торговые заведения, транспортные средства. Возникли пожары, которые уже потушили спасатели.

"К сожалению, один человек погиб. Известно о шести пострадавших гражданах", - сообщила полиция.

Стоит добавить, что ранее была информация о трех пострадавших из-за вражеского удара по Одессе.