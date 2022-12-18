В Одессе завтра электротранспорт возобновит работу

Городской электрический транспорт Одессы завтра, 19 декабря, возобновит свою работу после массированного ракетного удара россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook КП "Одессгорэлектротранс".
Трамваи и троллейбусы в городе временно остановили свою работу после ракетного удара оккупантов по объектам энергетической инфраструктуры, который состоялся в пятницу, 16 декабря.
В связи с дефицитом генерации электроэнергии с пятницы по понедельник на ряде маршрутов электротранспорта в Одессе работали коммунальные автобусы и маршрутные такси.
Напомним, 16 декабря россияне прибегли к очередной массированной атаке по территории Украины. Из-за этого возникли массовые перебои с электроэнергией в ряде регионов.
Оккупанты выпустили 76 ракет по Украине, 60 из которых сбили силы ПВО.
РБК-Украина также сообщало, что Киевский метрополитен не может возобновить работу из-за дефицита электроэнергии.
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