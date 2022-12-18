В Одессе завтра электротранспорт возобновит работу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook КП "Одессгорэлектротранс".

Трамваи и троллейбусы в городе временно остановили свою работу после ракетного удара оккупантов по объектам энергетической инфраструктуры, который состоялся в пятницу, 16 декабря.

В связи с дефицитом генерации электроэнергии с пятницы по понедельник на ряде маршрутов электротранспорта в Одессе работали коммунальные автобусы и маршрутные такси.