В Одессе задержали двух мужчин, которые для россиян снимали фейки о мобилизации в ВСУ

"Служба безопасности собрала доказательную базу на двух одесских псевдожурналистов, которые делали постановочные видео по заказу российских телеканалов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из подозреваемых - бывший оператор Одесского государственного телевидения, который после полномасштабного вторжения начал сотрудничать с российским телеканалом "РЕН-ТВ".

Что делали задержанные

По заказу пропагандистов злоумышленник согласился снять провокационное видео о ходе мобилизации в Украине. За 8 тысяч гривен он нанял своего знакомого на роль "военкома" местного центра комплектования.

Вдвоем они отсняли видео, где "военком" рассказывал как вынужден охотиться на мужчин призывного возраста, чтобы самому избежать мобилизации. Этот фейк вышел в эфире российского "РЕН-ТВ", откуда его подхватили более 20 пропагандистских информресурсов, среди которых и крупнейшие федеральные телеканалы.

Следствие установило, что, уволившись с государственного телевидения, мужчина работал в одесской ячейке "Независимого бюро журналистских расследований".

После полномасштабного вторжения РФ он активно призывал к поддержке оккупантов и оправдывал их военные преступления в своих соцсетях. Таким образом он попал в поле зрения кремлевских пропагандистов и вошел с ними в контакт.

Обыски и подозрения

В ходе обысков, проведенных у фигурантов, оперативники СБУ обнаружили и изъяли:

мобильные телефоны, компьютеры, оборудование для проведения профессиональной видеосъемки и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности;

черновые записи;

актерский реквизит: военная форма и средства гримирования.

Обоим злоумышленникам сообщено о подозрении по факту коллаборационной діяльності Им грозит наказание до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фейки о мобилизации

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что в Украине не мобилизуют женщин без их согласия, то же самое касается и женщин-медиков. Так она ответила на кремлевскую пропаганду.

Также секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что мобилизация в Украине не прекращалась ни на один день. При этом она проходит спокойно и взвешенно.