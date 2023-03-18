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Маляр опровергла фейки о мобилизации женщин-медиков и повестках

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Украина, Суббота 18 марта 2023 17:59
Маляр опровергла фейки о мобилизации женщин-медиков и повестках Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (facebook.com ganna maliar)
Автор: Карина Левицкая

В Украине не мобилизуют женщины без их согласия, то же самое касается и женщин-медиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр в эфире национального телемарафона.

"Кремлевская пропаганда продолжает распространять фейки и мифы, использовать манипуляции фактами для влияния на украинское общество. В частности кремлевские пропагандисты отрабатывают тему дискредитации мобилизации", - сообщила Маляр.

По ее словам, несмотря на то, что россиянам не удается предоставить всеобщую огласку своим фейкам, они все равно пытаются их "раскрутить".

"У нас не мобилизуют женщин без их согласия, даже медиков. И не направляют без их согласия на передний край", - подчеркнула замминистра.

По ее словам, если военнообязанная женщина получает повестку - это для уточнения данных.

Маляр подчеркнула, что согласно украинскому закону, женщины-медики должны каждые 5 лет появляться в военкомате.

Повестки через "Дію"

"Также постоянно распространяется информация, что якобы через "Действие" будут выдавать повестки. Сейчас повестки через "Дію" не выдаются", - подчеркнула замминистра.

По ее словам, сейчас даже не прорабатывается вопрос об интеграции повесток в "Дію".

Всех мобилизованных отправляют в Бахмут?

Еще одним российским нарративом является то, что мобилизованные без подготовки сразу отправляются в Бахмут. Однако замминистра обороны заверила, что это совсем не соответствует действительности.

"На самом деле мобилизованных, не проходивших военную службу, направляют в учебные центры. Из-за масштабной войны подготовка рядового и сержантского состава происходит по сокращенным срокам, но без снижения качества обучения", - сказала Маляр.

Кроме того, она сообщила, что мобилизованные направляются на разные направления, а не только на Восток.

Маляр также сообщила, что есть немало тыловых воинских частей в разных регионах Украины, задача которых приближает нашу победу.

Спектр широк – от учебных заведений и подразделений, до баз, складов и арсеналов, сюда же можно добавить ремонтные части, части связи и киберобороны. Упомянуть стоит аэродромы, госпитали, автобазы. Необходима круглосуточная их охрана и оборона. И на такие должности тоже происходит мобилизация.

"Если вас без навыков владения оружием и подготовки направили на передний край, вы должны сообщить об этом на телефоны горячей линии", - сообщила замминистра.

Для того чтобы оперативно разобраться и принять меры, во время обращения нужно назвать имя и фамилию мобилизованного лица и номер воинской части, в которую его направили, а также предоставить информацию об отправившем его ТЦК СП.

Напомним, Маляр сообщила, когда может начаться мобилизация женщин-медиков.

Более подробно о вопросе постановки женщин на военный учет можете узнать в материале РБК-Украина "Война не имеет пола". Зачем нужен военный учет женщин и как он будет работать”.

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