В Одессе задержали блогера, который "слил" работу ПВО. Ему грозит 8 лет тюрьмы

Детали дела

Служба безопасности разоблачила злоумышленника, который незаконно распространил информацию о массированной воздушной атаке РФ на Одессу в ночь на 5 ноября этого года.

По данным следствия, злоумышленником оказался 35-летний одессит, который ранее отбывал наказание за кражу и грабеж.

Фигурант снял на камеру мобильного телефона работу украинской противовоздушной обороны и разместил соответствующие медиафайлы на собственной странице в TikTok.

Информацией воспользовались спецслужбы РФ

В описании под видео мужчина указал точное время и место съемки. Уже через считанные минуты медиа попало в рекомендации многих пользователей соцсети, среди которых были представители спецслужб РФ.

Полученную таким образом информацию оккупанты могли использовать для корректировки повторных ударов по городу с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа "Шахед".

Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)

Сотрудники СБУ установили личность и местонахождение фигуранта и задержали его.

Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы

Во время обысков в его доме обнаружен мобильный телефон, который он использовал для незаконного съема и распространения видео о боевой работе Сил обороны.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по факту распространения информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, или других военных формирований.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Обстрел Одесской области 5 ноября

Российские войска в последние месяцы регулярно наносят комбинированные удары по Одессе и области с использованием ракет различного типа и дронов-камикадзе. Таким образом враг пытается помешать экспорту агропродукции.

5 ноября, враг дважды обстрелял Одессу. В частности, захватчики выпустили из акватории Черного моря и направили на регион противорадиолокационную ракету Х-31П.

Позже стало известно, что в результате вечернего удара россиян по Одессе осколочные ранения получили пять человек, им оказана необходимая помощь.

Позже Одесский городской голова Геннадий Труханов сообщил, что в результате российской атаки, которая произошла вечером 5 ноября, в Одессе серьезно поврежден Художественный музей, а также водопровод и ряд зданий.