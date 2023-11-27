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В Одессе возобновили работу котельной после аварии из-за непогоды

Одесса, Понедельник 27 ноября 2023 23:32
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В Одессе возобновили работу котельной после аварии из-за непогоды Фото: работа котельной в Одессе, где ветер обвалил трубу, уже восстановлена (t.me/odeskaODA)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе восстановили работу котельной на ул. Паустовского, на которой из-за непогоды и мощного ветра в ночь на 27 ноября произошло обрушение стометровой трубы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

По словам чиновника, в настоящее время в тестовом режиме дают тепло для 120 тысяч жителей Одессы. Отопление должно появиться в домах до завтрашнего утра.

"Возобновлена работа поврежденной в результате непогоды котельной. Сейчас в тестовом режиме предоставляется тепло для 120 000 абонентов в Одессе. До утра в домах людей должно быть тепло", - рассказал глава ОВА.

Также представитель администрации выразил благодарность работникам коммунального предприятия "ТМО", специалистам "Одессагаз", городским властям, а также сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и всем работникам аварийных служб за проделанную ремонтную работу.

Что предшествовало

Власти Одессы сообщали этим утром, что все районные большие котельные, которые вчера были отключены из-за перепадов напряжения электроэнергии, продолжили работать и подают тепло в дома. Кроме котельной на ул. Паустовского, где вчера из-за непогоды упала труба высотой более 100 метров.

Отметим также, что в Одессе из-за непогоды по состоянию на утро 27 ноября было зафиксировано 78 обрывов контактной сети городского электротранспорта. Власти региона заявляли, что, в райотделы полиции поступило 71 сообщение о ДТП, из которых 9 сообщений с информацией о пострадавших.

В Одессе и области весь день велись работы по ликвидации последствий.

В регионе из-за непогоды были и жертвы. Так, по состоянию на этот вечер известно о пяти погибших. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, также из-за стихии в стране пострадали почти двадцать человек.

Непогода в Украине

Напомним, 26 ноября Одесскую область накрыла непогода, которая привела к ограниченному или полному перекрытию движения рядом трасс. Только через несколько часов утром произошло почти 50 ДТП. Все подробности - в материале РБК-Украина по этой ссылке.

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