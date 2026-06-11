В Одессе открыли для купания первые 13 пляжей

В Одессе первые пляжные зоны признали безопасными для купания. В дальнейшем этот список может стать еще больше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОГА Олега Кипера.
"Сегодня подписал совместный с командованием оперативно-тактической группировки "Одесса" приказ о доступе граждан к оздоровительным зонам на побережье. По материалам Спецкомиссии МВА, которая обследовала участки, первые 13 пляжных зон признаны соответствующими установленным требованиям безопасности", - отметил он.
Среди открытых локаций:
Кипер отметил, что все пляжные зоны перед открытием проверили на доступность к укрытиям, организации спасательных постов и других условий для пребывания отдыхающих.
"Перечень безопасных зон для оздоровления может расширяться после прохождения соответствующих проверок. Оздоравливайтесь и будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги и рекомендациям спасательных служб", - говорится в его заявлении.
Напомним, в Киеве продолжает действовать рекомендация Совета обороны не посещать пляжи. Из-за военного положения и угрозы массовых скоплений официальный летний сезон в столице в этом году объявлять не будут.
Кроме того, пляжный сезон в Николаевской области этим летом, вероятно, не стартует из-за рисков безопасности и близости региона к зоне боевых действий. В то же время местные власти рассматривают возможные решения, которые в перспективе позволят открытие отдельных пляжей.