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В Одессе открыли для купания первые 13 пляжей

20:35 11.06.2026 Чт
2 мин
Какие локации вошли в список?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: в Одессе открыли для купания первые пляжные зоны (Getty Images)

В Одессе первые пляжные зоны признали безопасными для купания. В дальнейшем этот список может стать еще больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОГА Олега Кипера.

"Сегодня подписал совместный с командованием оперативно-тактической группировки "Одесса" приказ о доступе граждан к оздоровительным зонам на побережье. По материалам Спецкомиссии МВА, которая обследовала участки, первые 13 пляжных зон признаны соответствующими установленным требованиям безопасности", - отметил он.

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Среди открытых локаций:

  • пляжи "Золотой берег"
  • "Курортный"
  • коммунальный пляж для лиц с инвалидностью
  • "Чайка"
  • "Аркадия" (в районе ночных клубов Red Line и Ibiza)
  • "Дельфин"
  • "Калетон"
  • инклюзивный пляж "Без границ"

Кипер отметил, что все пляжные зоны перед открытием проверили на доступность к укрытиям, организации спасательных постов и других условий для пребывания отдыхающих.

"Перечень безопасных зон для оздоровления может расширяться после прохождения соответствующих проверок. Оздоравливайтесь и будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги и рекомендациям спасательных служб", - говорится в его заявлении.

Напомним, в Киеве продолжает действовать рекомендация Совета обороны не посещать пляжи. Из-за военного положения и угрозы массовых скоплений официальный летний сезон в столице в этом году объявлять не будут.

Кроме того, пляжный сезон в Николаевской области этим летом, вероятно, не стартует из-за рисков безопасности и близости региона к зоне боевых действий. В то же время местные власти рассматривают возможные решения, которые в перспективе позволят открытие отдельных пляжей.

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