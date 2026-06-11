В Одессе открыли для купания первые 13 пляжей

"Сегодня подписал совместный с командованием оперативно-тактической группировки "Одесса" приказ о доступе граждан к оздоровительным зонам на побережье. По материалам Спецкомиссии МВА, которая обследовала участки, первые 13 пляжных зон признаны соответствующими установленным требованиям безопасности", - отметил он.

Среди открытых локаций:

пляжи "Золотой берег"

"Курортный"

коммунальный пляж для лиц с инвалидностью

"Чайка"

"Аркадия" (в районе ночных клубов Red Line и Ibiza)

"Дельфин"

"Калетон"

инклюзивный пляж "Без границ"

Кипер отметил, что все пляжные зоны перед открытием проверили на доступность к укрытиям, организации спасательных постов и других условий для пребывания отдыхающих.

"Перечень безопасных зон для оздоровления может расширяться после прохождения соответствующих проверок. Оздоравливайтесь и будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги и рекомендациям спасательных служб", - говорится в его заявлении.