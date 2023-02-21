В Одессе и районе завтра вернут графики отключений света

В Одессе и Одесском районе завтра, 22 февраля, применят ограничение электроснабжения. Свет будут отключать по графикам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.
В компании отметили, что свет планируют не выключать в Киеве, Киевской, Днепропетровской и части Одесской области, но в отдельных энергоузлах возможны ограничения.
"Из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе будут действовать графики стабилизационных отключений", - сказано в сообщении ДТЭК.
Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 21 февраля, в Киевской области ввели аварийные отключения света из-за непогоды.
Также мы писали, что жителей Одесской области предупредили об аварийных отключениях света.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.