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В Одессе и районе завтра вернут графики отключений света

Фото: в Одессе и районе завтра вернут графики отключений света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Одессе и Одесском районе завтра, 22 февраля, применят ограничение электроснабжения. Свет будут отключать по графикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

В компании отметили, что свет планируют не выключать в Киеве, Киевской, Днепропетровской и части Одесской области, но в отдельных энергоузлах возможны ограничения.

"Из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе будут действовать графики стабилизационных отключений", - сказано в сообщении ДТЭК.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 21 февраля, в Киевской области ввели аварийные отключения света из-за непогоды.

Также мы писали, что жителей Одесской области предупредили об аварийных отключениях света.

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