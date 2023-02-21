В Одессе и районе завтра вернут графики отключений света

В Одессе и Одесском районе завтра, 22 февраля, применят ограничение электроснабжения. Свет будут отключать по графикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram .

В компании отметили, что свет планируют не выключать в Киеве, Киевской, Днепропетровской и части Одесской области, но в отдельных энергоузлах возможны ограничения.

"Из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе будут действовать графики стабилизационных отключений", - сказано в сообщении ДТЭК.