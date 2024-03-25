В Одессе и районе действуют экстренные отключения света, - ДТЭК

В Одессе и районе 25 марта действуют экстренные отключения света 25 марта после обстрела энергообъекта "Укрэнерго" ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Чтобы уменьшить нагрузку на сеть сегодня в Одессе не будет работать электротранспорт, также ограничено потребление промышленности.

"Энергетикам уже удалось возобновить электроснабжение для объектов критической инфраструктуры. Однако ситуация остается сложной. В Одессе и Одесском районе применяются экстренные отключения", - говорится в сообщении.

Обстрел Одессы

Ночью 25 марта в Одессе были слышны взрывы. Сообщалось, что жители некоторых районов остались без света и воды. Сообщалось о работе сил ПВО.

Позже стало известно, что во время атаки дронов-камикадзе по Одессе и области россияне повредили объекты энергетической инфраструктуры. В частности, в ДТЭК отметили, что ночью оккупанты повредили один из высоковольтных энергообъектов НЭК "Укрэнерго". Поэтому без света остались жители Пересыпского района Одессы.

Сейчас в Одессе не работает общественный электротранспорт, а детские садики, которые по состоянию на 8:00 не имеют света, будут принимать детей в дежурные группы.

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