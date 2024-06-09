В Одессе открыли пляжи. Во сколько обойдется отдых в этом году и каким будет сезон

Каким будет нынешний туристический сезон в Одессе

Сейчас для украинцев недоступен международный туризм, потому что мало кто может уехать за границу. Люди ищут возможность отдохнуть в пределах страны.

"Одесса остается по сути единственным морским культурным и развлекательным центром Украины. Ранее украинцы из северной, восточной части страны путешествовали преимущественно на Азовское побережье и Херсонскую область. Сейчас это все оккупировано. Николаевская область тоже опасна, потому что часть территории заминирована, а часть обстреливается. Поэтому море будет доступным фактически только в Одесской области", - рассказал директор департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского горсовета Иван Липтуга.

Также он отметил, что все пляжи в заливе Каролина-Бугас в Одесской области не работают, потому что на днях россияне снова там обстреляли гостиницу. Так что основная масса отдыхающих сосредоточится в Одессе.

"Пик туристического сезона наступает, когда дети заканчивают школу, а абитуриенты сдают экзамены и поступают в вузы, то есть это конец июня - начало июля. Сезон длится до 1 сентября, пока не начинается новый школьный год", - говорит Липтуга.

Пик туристического сезона в Одессе ожидают в конце июня - начале июля (фото: Getty Images)

Эксперт отмечает, что уже сейчас не хватает персонала в заведениях размещения, питания, на пляжах и развлекательных заведениях.

"Мужчины либо ушли на фронт, либо уехали, либо прячутся. Это довольно критическая ситуация", - отмечает директор департамента.

При этом по его прогнозам, нынешний туристический сезон в Одессе должен быть успешнее прошлогоднего. Поскольку из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС в прошлом году пляжи в Одессе начали открывать только после 20 июля и для посещения тогда были доступны только 6 локаций.

"Если в этом году не случится какой-либо катастрофы, то думаю, что сезон будет более успешным", - добавляет Липтуга.

Во сколько обойдется аренда жилья в Одессе

Дешевле всего обойдется проживание в хостелах в многоместных номерах, расположенных в 2,5 км от береговой линии и далее. Стоимость одних суток в таком жилье составляет - от 250 грн с человека.

Бюджетный номер на два человека в локациях, которые ближе к морю можно снять по цене от 350 грн.

Двухместные номера в отелях стартуют от 600 грн, но оттуда до пляжа придется преодолевать примерно 3 км. Если же гостиница расположена ближе к морю, тогда номера стоят от 1000 грн.

Украинцам, планирующим отдых в Одессе в этом году, нужно заблаговременно позаботиться о брюнировании жилья. Поскольку обычно бюджетные варианты пользуются наивысшим спросом.

Цены на аренду жилья в Одессе (скриншот сайта Booking)

Правила отдыха на пляжах Одессы

Во время отдыха на пляжах Одессы нужно соблюдать правила безопасности.

На пляжах запрещено находиться:

во время воздушной тревоги (на пляжах должно быть указано, где расположены ближайшие укрытия)

если в воде и на пляже обнаружили подозрительные предметы

во время шторма, который оценивают от 2-х баллов

вне зон для купания

на пирсах, траверсах, волноломах и других береговых сооружениях

Также запрещен выход в акваторию Черного моря для всех плавсредств, кроме спасательных служб.

На пляжах должны быть спасательные лодки и защитные сетчатые ограждения от взрывоопасных предметов. Могут также быть организованы обследования подводной и надводной части акватории водолазной службой.

В Одессе разрешили отдых на 20 локациях (Getty Images)

Есть ли минная угроза для отдыхающих

Добавим, что местные комиссии рассматривают возможность установить в море сетки для обнаружения взрывных предметов. Владельцы пляжей критикуют такой подход, поскольку в прошлом году такие сетки часто рвались, их нужно было постоянно менять, поэтому такой метод был не слишком эффективным. Они предлагают привлечь человека для наблюдения за приближением мин к побережью.

Отметим, что малые мины в прошлом году приплывали из Херсона и Днепра и проходили на глубине 10-15 см под водой, их останавливали сетки.