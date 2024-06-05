Карпаты и Одесса. Украинцы рассказали, поедут ли на отдых в этом году

80% украинцев провели свой отпуск внутри страны, а не за рубежом. Большинство из тех, кто собирается отпуск в этом году, также планируют провести его в Украине.

Куда подут украинцы летом, почему они чаще стали путешествовать и какие приоритеты при выборе места отдыха в 2024 году, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на исследование от Gradus для Ribas Hotels Group.

Последний и планируемый отдых. 80% опрошенных провели последний отпуск в Украине. У более чем половины респондентов (55%) прошлый отдых был в 2023 году. 51% опрошенной целевой аудитории планируют в 2024 году путешествовать по Украине, особенно возрастная категория 18-24 – 72%.

У трети (33%) опрошенных было три отпуска за последние 3 года, примерно столько же опрошенных (30%) имели 2 отпуска. У почти одинаковых долей опрошенной целевой аудитории – 35% и 36% – последние отпуска продолжались 4-7 дней и от 1 до 2 недель соответственно. На лето 2024 года респонденты чаще всего планируют отпуска продолжительностью от 1 до 2 недель (42%) и от 4 до 7 дней (34%)", – говорится в исследовании.

Отдых во время военного положения. Подавляющее большинство опрошенных (85%) положительно относятся к отдыху в пределах Украины во время военного положения. Отдых за границей во время войны положительно оценивают несколько меньше опрошенных – 66%.

"Среди мер безопасности, которые должны быть в местах отдыха во время войны, чаще всего называли: укрытия, бункеры возле гостиницы/туристических объектов (75%); запасы на случай экстренных ситуаций (64%); системы экстренной коммуникации и оповещения (62 %); информирование гостей о мерах безопасности (60%), планах эвакуации (59%); обучение персонала навыкам первой медицинской помощи (57%) и обучение персонала эвакуации в случае чрезвычайной ситуации (56%)", – отмечают аналитики.

Места для отдыха. Самым популярным местом для отдыха является семейный отель, как для прошлого (29%), так и для планируемого отпуска (30%).

Самые популярные регионы Украины, в которых опрошенные отдыхали в прошлый раз – это Закарпатье (12%) и Львовская область (11%). Планируют отдыхать летом 2024 года чаще всего в таких локациях:

Львов (12%);

Закарпатье (12%);

Одесса (11%);

Карпаты (10%).

Среди важнейших критериев выбора населенного пункта для отдыха выделяются следующие: природная среда, выгодная цена и безопасность.

Дополнительные услуги от отелей. Наиболее востребованными дополнительными услугами отелей стали: дегустация местных продуктов/блюд (41%), экскурсии в достопримечательности или культурные достопримечательности (35%), программы оздоровления и лечения (33%) и мобильное приложение отеля с широким функционалом (28%).

"Значительный процент респондентов (85%) сообщил о готовности выбрать неизвестную ему ранее гостиницу в условиях, если она предложила хотя бы одну из перечисленных в анкете дополнительных услуг", – описывают тенденцию в исследовании.