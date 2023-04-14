В оккупированном Крыму сообщили о "минировании всех школ", там массовая эвакуация

Во временно оккупированном Крыму сегодня, 14 апреля, объявили эвакуацию из школ. Причиной тому якобы стало сообщение о "минировании".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

В частности, первоначально местные Telegram-каналы сообщили, что эвакуировали школы в Керчи из-за сообщений о минировании.

"Сообщают об эвакуации в 1, 4, 9, 11, 12, 17, 19, 25 и 26 школах", - пишет издание.

После чего так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков заявил о сообщении о "минировании всех школ".

"В 08:10 по экстренной линии 112 поступили сообщения о минировании крымских школ. Отрабатываются алгоритмы безопасности", - заявил Крючков.

При этом он утверждает, что "с практически 100% вероятностью" это якобы "очередная провокация украинских спецслужб". Однако подтверждений своих слов он не привел.

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты в Крыму планируют на день выключить телевидение и радио.

Также сообщалось, что во временно захваченном Севастополе вчера слышали звуки стрельбы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.