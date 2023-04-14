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В оккупированном Крыму сообщили о "минировании всех школ", там массовая эвакуация

Новина українською →
Крым, Пятница 14 апреля 2023 10:42
В оккупированном Крыму сообщили о "минировании всех школ", там массовая эвакуация Фото: в оккупированном Крыму сообщили о "минировании всех школ" (t.me/krymrealii)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Крыму сегодня, 14 апреля, объявили эвакуацию из школ. Причиной тому якобы стало сообщение о "минировании".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

В частности, первоначально местные Telegram-каналы сообщили, что эвакуировали школы в Керчи из-за сообщений о минировании.

"Сообщают об эвакуации в 1, 4, 9, 11, 12, 17, 19, 25 и 26 школах", - пишет издание.

После чего так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков заявил о сообщении о "минировании всех школ".

"В 08:10 по экстренной линии 112 поступили сообщения о минировании крымских школ. Отрабатываются алгоритмы безопасности", - заявил Крючков.

При этом он утверждает, что "с практически 100% вероятностью" это якобы "очередная провокация украинских спецслужб". Однако подтверждений своих слов он не привел.

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты в Крыму планируют на день выключить телевидение и радио.

Также сообщалось, что во временно захваченном Севастополе вчера слышали звуки стрельбы.

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