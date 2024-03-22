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В Одессе прогремел взрыв на фоне угрозы баллистики

Одесса, Пятница 22 марта 2024 18:20
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В Одессе прогремел взрыв на фоне угрозы баллистики Иллюстративное фото: в Одессе во время воздушной тревоги прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Одессе сегодня, 22 марта, вечером местные жители услышали взрыв. Он прозвучал во время воздушной тревоги в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую" в Telegram и Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Местные власти пока не комментируют инцидент и не раскрывают причины взрывов.

Жителям Одессы и области необходимо оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

При этом в 18:09 украинские Воздушные силы сообщали о том, что есть угроза применения баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма.

Обстрел Украины 22 марта

Напомним, российские оккупанты сегодня, 22 марта, ночью нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Эта атака стала одной из самых масштабных с начала полномасштабного вторжения.

Всего враг применил более 150 дронов и ракет разных типов. Силам ПВО удалось сбить 55 "Шахедов" и 37 ракет.

Под атакой находилась и Одесская область. Там россияне ударили по энергетическим объектам. После удара 53 тысячи абонентов остались без света.

Вечером ДТЭК сообщил, что Одесса и Одесский район: вынуждены переходить на экстренные отключения света.

Более детально о последствиях обстрела - в материале РБК-Украина.

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