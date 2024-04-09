Оккупанты из Крыма ударили "Искандером" по рекреационной зоне Одесской области
Российская армия сегодня, 9 апреля, нанесла ракетный удар по Одесской области. Для этого использовали "Искандер-М".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.
"Враг продолжает точечные ракетные удары по югу Украины", - заявили военные.
Отмечается, что очередная коварная атака россиян осуществлена из временно оккупированного Крыма по Одесской области.
Под ударом снова прибрежно-рекреационная зона. В Силах обороны сообщили, что последствия уточняются. Оккупанты могли использовать для удара баллистическую ракету "Искандер-М".
Россияне обстреливают населенные пункты Украины
Сегодня оккупанты ударили по Константиновке в Донецкой области. Погиб один человек, еще трое были ранены.
Также враг ударил по Харькову, там оккупанты попали по предприятию. В результате пострадали три человека.
Недавно стало известно, что россияне дважды ударили по промзоне Славянска. Там пострадали два человека.
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