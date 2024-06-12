ua en ru
Ср, 12 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве прозвучали взрывы

Среда 12 июня 2024 04:09
UA EN RU
В Киеве прозвучали взрывы Фото: Украинская ПВО (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В Киеве во время ракетной атаки со стороны РФ раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента.

"В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", – сообщили в КГВА.

Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщили о пусках крылатых ракет с российских самолетов ТУ-95мс.

В то же время продолжалась начатая перед этим атака ударными БПЛА. Взрывы раздавались в Днепропетровской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине
NEWS
США отправят Украине еще одну систему Patriot, - Associated Press
США отправят Украине еще одну систему Patriot, - Associated Press
DAILY
"За эти деньги в Сомали я был бы королем". Как Россия вербует иностранцев на войну в Украине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "За эти деньги в Сомали я был бы королем". Как Россия вербует иностранцев на войну в Украине