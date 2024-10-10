В Одессе раздались взрывы

Обстрелы Одессы

Напомним, ранее россияне атаковали Одессу 8 октября. В тот день был зафиксирован запуск российскими захватчиками ударных беспилотников для очередной воздушной атаки по Украине. Вражеские дроны-камикадзе заходили в воздушное пространство с южного направления.

Так, в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за атаки "Шахедов".

В частности в Одессе и области работала ПВО.

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