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В Хмельницкой области взрывы: на Староконстантинов летели дроны

Староконстантинов, Воскресенье 27 июля 2025 09:42
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В Хмельницкой области взрывы: на Староконстантинов летели дроны Фото: в Хмельницкой области взрывы на фоне угрозы дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы в Хмельницкой области прогремели утром 27 июля. В регионе зафиксировали движение дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Взрывы в Хмельницкой области прогремели после 9:30. Воздушные силы сообщали о движении беспилотников в направлении города Староконстантинов.

"Харьков, Староконстантинов - угроза применения врагом ударных БпЛА", - говорится в сообщении.

В сети отмечают, что в Хмельницкой области работает противовоздушная оборона по российским дронам.

Карта воздушных тревог по состоянию на 9:40
В Хмельницкой области взрывы: на Староконстантинов летели дроны

Удар по Харькову

В ночь на 27 июля российские захватчики атаковали Харьков. Россияне выпустили по Киевскому району города 10 беспилотников.

Из-за вражеской атаки в Харькове и пригороде возникли пожары. В Харькове повреждены гражданское предприятие и частный дом. Спасатели показали последствия удара по Харькову.

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ПВО Хмельницкая область Война в Украине Взрывы Староконстантинов
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