В Хмельницкой области взрывы: на Староконстантинов летели дроны

Фото: в Хмельницкой области взрывы на фоне угрозы дронов (Getty Images)

Взрывы в Хмельницкой области прогремели утром 27 июля. В регионе зафиксировали движение дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Взрывы в Хмельницкой области прогремели после 9:30. Воздушные силы сообщали о движении беспилотников в направлении города Староконстантинов. "Харьков, Староконстантинов - угроза применения врагом ударных БпЛА", - говорится в сообщении. В сети отмечают, что в Хмельницкой области работает противовоздушная оборона по российским дронам. Карта воздушных тревог по состоянию на 9:40



