В Одессе прогремели взрывы после запуска вражеских дронов с юга

В Одессе ночью 12 декабря прогремела серия взрывов после сообщений о том, что на область направляются группы российских дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное в Telegram.
"В Одессе прогремели взрывы. Еще взрывы в Одессе", - сообщило издание.
Примерно за час до этого в регионе объявили воздушную тревогу, а военные сообщали о движении групп ударных беспилотников россиян.
"Вражеские ударные БпЛА из акватории Черного моря курсом на юг Одесской области", - например сообщали Воздушные Силы в 1:08.
Следует отметить, что местные паблики в Telegram сообщают о прилетах и публикуют видео последствий атаки, также говорится о пожарах.
Напомним, накануне россияне атаковали объект энергетики в Одесской области. В результате обстрела возникло несколько пожаров.
Два частных дома получили повреждения, было выбито остекление и двери админздания. Возникшие пожары были оперативно ликвидированы спасателями. Информация о погибших и пострадавших не поступала.
Еще РБК-Украина писало, что Одесская область в ночь на 27 ноября находилась под ударом российских беспилотников. Из-за атаки были повреждены два жилых дома, конно-спортивный клуб и здания АЗС.