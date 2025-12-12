RU

В Одессе прогремели взрывы после запуска вражеских дронов с юга

Фото: мониторы пишут о повторных взрывах в городе (ГСЧС)
Автор: Маловичко Юлия

В Одессе ночью 12 декабря прогремела серия взрывов после сообщений о том, что на область направляются группы российских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное в Telegram.

"В Одессе прогремели взрывы. Еще взрывы в Одессе", - сообщило издание.

Примерно за час до этого в регионе объявили воздушную тревогу, а военные сообщали о движении групп ударных беспилотников россиян.

"Вражеские ударные БпЛА из акватории Черного моря курсом на юг Одесской области", - например сообщали Воздушные Силы в 1:08.

Следует отметить, что местные паблики в Telegram сообщают о прилетах и публикуют видео последствий атаки, также говорится о пожарах.

Предыдущие атаки на область и город

Напомним, накануне россияне атаковали объект энергетики в Одесской области. В результате обстрела возникло несколько пожаров.

Два частных дома получили повреждения, было выбито остекление и двери админздания. Возникшие пожары были оперативно ликвидированы спасателями. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Еще РБК-Украина писало, что Одесская область в ночь на 27 ноября находилась под ударом российских беспилотников. Из-за атаки были повреждены два жилых дома, конно-спортивный клуб и здания АЗС.

