В Украине объявили масштабную тревогу, окупанты запустили ракеты (обновлено)

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу в ночь на 19 апреля. Фиксируется угроза ракетных и дроновых ударов противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и командование Воздушных сил ВСУ.

Сначала сигналы раздались в столице около 04:40. Почти сразу тревога была объявлена и во многих областях на севере, востоке и центре, а также на юге и местами на западе страны.

"В столице объявлена воздушная тревога! Направляйтесь к укрытию!" – говорится в объявлении Киевской городской военной администрации.

Жителей областей, где раздались сигналы тревоги, просят находиться в укрытиях, помнить о правиле "двух стен" и соблюдать информационную "тишину".

Позже тревога была объявлена по всей стране.

Отметим, перед тем с вечера четверга и уже ночью пятницы фиксировались маневры нескольких групп ударных беспилотников противника типа "Шахед" в разных областях.

Около 04:36 в ВС сообщали, что замечена группа "Шахедов" в Полтавской области, курсом на юго-запад, а также вражеские дроны-камикадзе в Харьковской области двигалась на юг.

Позже военные заявили, что враг применил ракеты для ударов по территории Украины.

Так, фиксировалось движение ракет в Николаевской области - курсом на северо-запад, на Кировоградскую область, а впоследствии - на Черкасскую область, в направлении Умани!

"Внимание! Ракета в Харьковской области, курсом на Полтавскую область! Изменила курс, следует в направлении Черкасс!" - говорится в объявлении ВС.

Впоследствии было заявлено о движении ракеты в сторону Полтавской области - курсом на Кременчуг. Также группа крылатых ракет в Полтавской области летела курсом на Миргород. А также фиксируется движение ракеты в сторону Одессы.

"Внимание! Ракеты на Днепр! Оставайтесь в укрытиях", - говорится в объявлении военных в 05:03.

Также было замечено движение ракеты из Черного моря в Одессу, впоследствии изменившую курс на Затоку.

Между тем, в Днепре сообщают о серии взрывов. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что город - под ракетным обстрелом, и работают силы и средства ПВО.

Также военные заявили о движении ракет в сторону Кривого Рога.

Сообщалось также о взрывах в Одессе.

В 05:42 в Воздушных силах заявили, что "Шахеды" в Полтавской области фиксируются в районе Кременчуга, а вражеские дроны-камикадзе из Харьковской области направляются в Днепропетровскую область - курсом на Павлоград.

В 06:07 в ВС заявили, что фиксируется движение "Шахедов" из Полтавской области в сторону Кировоградской и Днепропетровской областей, курсом на Кривой Рог.

Кроме того, дроны-камикадзе врага в Днепропетровской области в районе Павлограда летели курсом на юг.

Отмена тревог

Около 06:10 во многих областях отменили тревоги из-за угрозы воздушных ударов противника. Однако не везде - "красными" остаются южные и часть центральных регионов.

Уже в 06:19 в ВС заявили об отбое ракетной опасности.

Однако в областях, где объявлена воздушная тревога – остается угроза применения ударных дронов врага, добавили военные.