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В Днепре прозвучали взрывы

Днепр, Пятница 19 апреля 2024 05:19
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В Днепре прозвучали взрывы Фото: Днепр находится под ракетной атакой (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Днепре прогремела серия взрывов. Город находится под ракетным обстрелом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"Днепр под ракетным обстрелом. Наши защитники неба работают. Находитесь в безопасных местах до конца воздушной тревоги", - написал он.

В 5:12 утра корреспонденты "Суспільного" сообщили, что в Днепре слышны звуки взрывов.

В 5:20 корреспонденты издания сообщили о новой серии взрывов в городе.

Атака на Украину

Напомним, около 5 утра 19 апреля в Киеве и многих областях Украины объявили воздушную тревогу. Постепенно тревогу объявили во всех областях страны.

Также около полуночи объявлялась тревога в центральных и восточных областях. Она была связана с угрозой применения противником ударных дронов и тактической авиации для очередной атаки.

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