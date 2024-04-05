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В Одессе раздались взрывы

Фото: в Одессе раздались взрывы (Павел Петров)
Автор: Карина Левицкая

В Одессе сегодня, 5 апреля, были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное СМИ "Думская".

По данным местных жителей к вечеру в городе прозвучали звуки взрывов. По данным издания, в городе работает ПВО.

По данным Воздушных сил, перед взрывами из моря в сторону Одессы россияне выпустили ракету Х-59.

 

Обстрел Украины 5 апреля

Напомним, сегодня около 15:10 жители Запорожья услышали взрывы. Это произошло во время угрозы баллистики в Запорожской области.

Через несколько часов в Запорожье снова прогремели два взрыва.

Согласно последним данным, было известно о шести пострадавших и двух погибших в результате атаки.

После этого глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что российские кафиры применяют тактику двойных ударов по городам Украины с целью поразить больше людей. Поэтому гражданским очень важно соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

Кроме того, днем также раздавались взрывы в Харькове. Город и область были атакованы россиянами КАБами. Приблизительно через час после этой атаки оккупанты нанесли еще один удар по Харькову - в городе была слышна повторная серия взрывов.

Ранее глава Харьковской ОВ Олег Синегубов отметил, что войска РФ умышленно наносят двойные удары по Харькову. Вторая волна рассчитана на поражение правоохранителей и спасателей.

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