В Одессе раздались взрывы

"В Одессе слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Воздушные Силы ВСУ сообщали, что в направлении Одесской области из Черного моря двигаются ударные беспилотники.

Жителей призывают находиться в укрытиях во время воздушной тревоги или соблюдать правила "двух стен".

Впоследствии в Одессе раздались повторные взрывы.

Обстрелы Одессы

В последние месяцы россияне все чаще бьют ракетами и дронами по южным городам Украины. Это в основном связано с выходом России из "зернового соглашения". Оккупанты пытаются уничтожить все больше зерновых культур, чтобы помешать Украине отправлять гуманитарную помощь странам, которые в этом нуждаются.

Так в ночь на 25 сентября россияне прибегли к комбинированной атаке по Украине. Взрывы раздавались в Одесской области и Кривом Роге. В частности, захватчики обстреляли припортовую инфраструктуру Одесской области. В Одессе поврежден морвокзал, в здании привокзального отеля, которое пока не функционирует, вспыхнул пожар. Также разрушены зернохранилища.

Оккупанты выпустили по Украине 12 крылатых ракет "Калибр", две противокорабельные ракеты П-800 "Оникс" и 19 "Шахедов". Наши силы ПВО сбили 30 воздушных целей врага.