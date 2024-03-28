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В Одессе работает ПВО

Одесса, Четверг 28 марта 2024 02:52
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В Одессе работает ПВО Фото: в Одессе работает ПВО (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Одессе сообщают о работе ПВО ночью 28 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина

При подготовке информации использовались Telegram-каналы Воздушных Сил ВСУ, начальника Одесской ОВА Олега Кипера, мэра Одессы Геннадия Труханова и местные каналы.

По сообщениям Воздушных Сил ВСУ, группа вражеских дронов движется в направлении Одесской области.

"Группа вражеских беспилотников из акватории Черного моря в направлении Одесской области", - сообщили в Воздушных Силах.

Мэр Одессы Геннадий Труханов попросил горожан находиться в безопасных местах.

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах", -- солобщил мэр города.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер попросил находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

"Одесса и Одесский район, оставайтесь в укрытиях! Это важно", - сообщил начальник ОВА.

Местные каналы также сообщают о работе ПВО.

"Работает ПВО. Остаемся в укрытиях", - сообщили местные каналы.

Сейчас в области объявлена воздушная тревога.

В Одессе работает ПВОФото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Атака российских войск по Одессе и области

Ранее мы писали, что вечером 27 марта в Одесской области прозвучали взрывы после пусков ракет.

Также мы сообщали об пожаре в одесской многоэтажке. Перед этим был взрыв.

К слову, 25 марта, Россия в очередной раз нанесла ракетный удар по Одессе. В городе отсутствовала электроэнергия и была повреждена инфраструктура.

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