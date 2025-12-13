Одессе начали возвращать свет, но конкретные прогнозы будут позже, - МВА

В частности Лысак подтвердил, что враг атаковал энергетическую инфраструктуру региона и сообщил, что сейчас известно о четырех пострадавших. Повреждены энергетические объекты и жилые дома, один из них в историческом центре Одессы.

"Специалисты делают все возможное и невозможное, чтобы стабилизировать ситуацию и в первую очередь подать напряжение на объекты критической инфраструктуры. По информации ДТЭК "Одесские электросети", по состоянию на сейчас найдено техническое решение, чтобы запитать 40 тыс. абонентов", - отметил он.

Для жителей Одессы, по словам Лысака, сейчас работают пункты несокрушимости и бюветы с питьевой водой. Осуществляется подвоз технической воды, если потребуется, количество локаций для оказания поддержки увеличат. Все городские коммунальные службы работают.

Тем временем в ДТЭК подтвердили, что оккупанты били по объектам распределения и передачи электроэнергии. Там отметили, что сейчас удалось вернуть свет для 40 тысяч абонентов.

"Графики отключений в Одесской области не применяются. Энергетики всей области непрерывно работают, чтобы ликвидировать последствия атаки. Свет держится", - сказано в сообщении.