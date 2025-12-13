RU

Одессе начали возвращать свет, но конкретные прогнозы будут позже, - МВА

Фото: одесские коммунальщики устраняют последствия атаки (t.me/odesaMVA)
Автор: Антон Корж

В Одессе ведется восстановление водо- и энергоснабжения, а также отопления после массированного российского ракетно-дронового теракта. Уже удалось оживить 40 тысяч абонентов, но делать конкретные прогнозы еще рано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Одесской МВА Сергея Лысака и ДТЭК.

В частности Лысак подтвердил, что враг атаковал энергетическую инфраструктуру региона и сообщил, что сейчас известно о четырех пострадавших. Повреждены энергетические объекты и жилые дома, один из них в историческом центре Одессы.

"Специалисты делают все возможное и невозможное, чтобы стабилизировать ситуацию и в первую очередь подать напряжение на объекты критической инфраструктуры. По информации ДТЭК "Одесские электросети", по состоянию на сейчас найдено техническое решение, чтобы запитать 40 тыс. абонентов", - отметил он.

Для жителей Одессы, по словам Лысака, сейчас работают пункты несокрушимости и бюветы с питьевой водой. Осуществляется подвоз технической воды, если потребуется, количество локаций для оказания поддержки увеличат. Все городские коммунальные службы работают.

Тем временем в ДТЭК подтвердили, что оккупанты били по объектам распределения и передачи электроэнергии. Там отметили, что сейчас удалось вернуть свет для 40 тысяч абонентов.

"Графики отключений в Одесской области не применяются. Энергетики всей области непрерывно работают, чтобы ликвидировать последствия атаки. Свет держится", - сказано в сообщении.

 

Напомним, что российские оккупанты ночью 13 декабря массированно атаковали гражданские и энергетические объекты в Одесской области. В результате утром 13 декабря в большей части Одессы отсутствовало тепло- и водоснабжение.

Кроме Одесской области, от масштабных терактов россиян пострадала Николаевская область и некоторые другие регионы Украины. Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.

