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Одесский горсовет поддержал решение о демонтаже памятника Екатерине II

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Одесса, Среда 30 ноября 2022 12:17
Одесский горсовет поддержал решение о демонтаже памятника Екатерине II Фото: Одесский горсовет поддержал решение о демонтаже памятника Екатерине II (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Одесский городской совет поддержал решение о демонтаже и переносе памятника Екатерине II на заседании 30 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный Telegram-канал горсовета Одессы.

"На XVI сессии Одесского городского совета депутатами поддержано решение о демонтаже и переносе памятника "Учредителям Одессы", - говорится в сообщении.

Отметим, что 43 депутата проголосовали за соответствующее решение, никто не голосовал против.

Одесский горсовет поддержал решение о демонтаже памятника Екатерине II

Кроме того, депутаты решили демонтировать и перенести памятник российскому военачальнику Александру Суворову. Решение поддержал 41 депутат.

Напомним, большинство одесситов поддержали идею демонтажа памятника Екатерине II.

При этом еще 6 ноября в городе приступили к подготовке к демонтажу памятника.

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