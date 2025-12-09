В Одессе планируют отменить плату за проезд в транспорте, но не для всех: детали инициативы

В Одессе рассматривают возможность введения бесплатного проезда для учеников в городском электротранспорте. Инициативу анонсировал глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак 9 декабря.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сергея Лысака в Telegram.
По словам Лысака, для бюджета расходы будут незначительны, но для родителей такая поддержка может стать существенной. Бесплатный проезд предполагается для учеников при наличии ученического билета во всех видах электротранспорта - трамваях и троллейбусах.
На сегодня разовый билет в городском транспорте Одессы стоит 15 гривен. Введение бесплатного проезда для школьников позволит значительно экономить семьям на ежедневных поездках детей в школу.
Лысак поручил городским структурам подготовить конкретные предложения по организации инициативы, после чего городские власти примут окончательное решение.
