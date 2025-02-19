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За сутки 156 боев, наибольшая активность на Покровском направлении, - Генштаб

Среда 19 февраля 2025 08:32
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За сутки 156 боев, наибольшая активность на Покровском направлении, - Генштаб Фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (facebook.com_GeneralStaff.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

За минувшие сутки украинские военные отбили 156 атак российских войск и нанесли врагу значительные потери. Уничтожено 1300 оккупантов, десятки единиц техники и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой наTelegram Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российские войска нанесли три ракетных и 94 авиационных удара, использовав четыре ракеты и 144 управляемые авиабомбы. Кроме того, осуществлено более 5600 обстрелов, из которых 89 - из реактивных систем залпового огня. Для атак привлечено 2386 дронов-камикадзе.

Под вражеский огонь попали населенные пункты Гремячка, Ромашково, Марчихина Буда, Черкасская Лозовая, Гуляйполе, Железнодорожное и Пятихатки.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских систем, четыре пункта управления, одно средство ПВО, а также два других важных объекта российских захватчиков", - пишет Генштаб.


Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ситуация на направлениях:

  • Харьковское направление: Отбиты две атаки в районах Малой Шапковки и Тополя.
  • Купянское направление: 16 боевых столкновений вблизи Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой.
  • Лиманское направление: Отражено 12 атак врага в районах Копанок, Макеевки, Новолюбовки и Ямполовки.
  • Северское направление: Четыре вражеские атаки отражены возле Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского.
  • Краматорское направление: Три попытки прорыва врага остановлены вблизи Васюковки и Александро-Шультино.
  • Торецкое направление: Оккупанты 18 раз пытались продвинуться в районах Крымского, Дилиевки, Торецка и Щербиновки.
  • Покровское направление: Отражено 50 атак в районах Тарасовки, Водяного Второго, Малиновки, Проминя, Песчаного, Котлиного, Новоалександровки и других населенных пунктов.
  • Новопавловское направление: Враг совершил 17 попыток прорыва.
  • Гуляйпольское направление: 14 атак оккупантов отражены у Новоселки и Новополя.
  • Ореховское направление: 6 штурмов отбиты вблизи Новоандреевки, Степного и Малых Щербаков.
  • Приднепровское направление: Активных боевых действий не зафиксировано.
  • Курское направление: Противник провел 10 штурмов, совершил 35 авиаударов, 502 обстрела, использовал 44 управляемые авиабомбы.
  • Волынское и Полесское направления: Без изменений, признаков формирования наступательных группировок нет.

Украинские защитники продолжают сдерживать врага и уничтожать его живую силу и технику.

Потери противника

За сутки с 18 на 19 февраля российская армия потеряла 1300 военных в войне против Украины. Украинские защитники также уничтожили 72 артиллерийские системы, 175 беспилотников и 146 единиц автотехники.

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