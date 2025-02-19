За сутки 156 боев, наибольшая активность на Покровском направлении, - Генштаб

За минувшие сутки украинские военные отбили 156 атак российских войск и нанесли врагу значительные потери. Уничтожено 1300 оккупантов, десятки единиц техники и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российские войска нанесли три ракетных и 94 авиационных удара, использовав четыре ракеты и 144 управляемые авиабомбы. Кроме того, осуществлено более 5600 обстрелов, из которых 89 - из реактивных систем залпового огня. Для атак привлечено 2386 дронов-камикадзе.

Под вражеский огонь попали населенные пункты Гремячка, Ромашково, Марчихина Буда, Черкасская Лозовая, Гуляйполе, Железнодорожное и Пятихатки.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских систем, четыре пункта управления, одно средство ПВО, а также два других важных объекта российских захватчиков", - пишет Генштаб.



Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ситуация на направлениях:

Харьковское направление: Отбиты две атаки в районах Малой Шапковки и Тополя.

Отбиты две атаки в районах Малой Шапковки и Тополя. Купянское направление: 16 боевых столкновений вблизи Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой.

16 боевых столкновений вблизи Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой. Лиманское направление: Отражено 12 атак врага в районах Копанок, Макеевки, Новолюбовки и Ямполовки.

Отражено 12 атак врага в районах Копанок, Макеевки, Новолюбовки и Ямполовки. Северское направление: Четыре вражеские атаки отражены возле Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского.

Четыре вражеские атаки отражены возле Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского. Краматорское направление: Три попытки прорыва врага остановлены вблизи Васюковки и Александро-Шультино.

Три попытки прорыва врага остановлены вблизи Васюковки и Александро-Шультино. Торецкое направление: Оккупанты 18 раз пытались продвинуться в районах Крымского, Дилиевки, Торецка и Щербиновки.

Оккупанты 18 раз пытались продвинуться в районах Крымского, Дилиевки, Торецка и Щербиновки. Покровское направление: Отражено 50 атак в районах Тарасовки, Водяного Второго, Малиновки, Проминя, Песчаного, Котлиного, Новоалександровки и других населенных пунктов.

Отражено 50 атак в районах Тарасовки, Водяного Второго, Малиновки, Проминя, Песчаного, Котлиного, Новоалександровки и других населенных пунктов. Новопавловское направление: Враг совершил 17 попыток прорыва.

Враг совершил 17 попыток прорыва. Гуляйпольское направление: 14 атак оккупантов отражены у Новоселки и Новополя.

14 атак оккупантов отражены у Новоселки и Новополя. Ореховское направление: 6 штурмов отбиты вблизи Новоандреевки, Степного и Малых Щербаков.

6 штурмов отбиты вблизи Новоандреевки, Степного и Малых Щербаков. Приднепровское направление: Активных боевых действий не зафиксировано.

Активных боевых действий не зафиксировано. Курское направление: Противник провел 10 штурмов, совершил 35 авиаударов, 502 обстрела, использовал 44 управляемые авиабомбы.

Противник провел 10 штурмов, совершил 35 авиаударов, 502 обстрела, использовал 44 управляемые авиабомбы. Волынское и Полесское направления: Без изменений, признаков формирования наступательных группировок нет.

Украинские защитники продолжают сдерживать врага и уничтожать его живую силу и технику.