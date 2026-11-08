В Одессе после атаки погиб человек, повреждена инфраструктура

В ночь на 4 ноября в результате российского попадания вспыхнул пожар в торговом центре. Несмотря на повторные тревоги, спасатели быстро потушили огонь и не дали ему распространиться. После удара ТЦ "Семья" временно закрылся на восстановление.

В тот же день враг атаковал дронами пригород Одессы. Под удар попали склады на рынке "7-й километр", где производили обувь. По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, там возникли пожары и сгорели два автомобиля.