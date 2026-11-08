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В Одессе после атаки погиб человек, повреждена инфраструктура

00:08 08.11.2026 Вс
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: спасатели работают на месте попадания (Getty Images)

В ночь на 8 ноября враг снова атаковал Одессу. Погиб один человек, повреждены объекты инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую городскую военную администрацию.

В результате атаки погиб один человек. В Одесской МВА выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Также повреждены объекты инфраструктуры.

В ночь на 4 ноября в результате российского попадания вспыхнул пожар в торговом центре. Несмотря на повторные тревоги, спасатели быстро потушили огонь и не дали ему распространиться. После удара ТЦ "Семья" временно закрылся на восстановление.

В тот же день враг атаковал дронами пригород Одессы. Под удар попали склады на рынке "7-й километр", где производили обувь. По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, там возникли пожары и сгорели два автомобиля.

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