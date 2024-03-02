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В Одессе под завалами дома обнаружили пятую жертву российской атаки

Фото: в Одессе увеличилось количество жертв (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

В Одессе количество жертв российской атаки увеличилось до пяти. Под завалами дома обнаружили тело еще одного погибшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

"В 14:50 на уровне первого этажа спасатели ГСЧС высвободили из-под завалов пятое тело погибшего", - говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что из-за российской атаки дронов в Одессе погибли пять человек, среди жертв есть ребенок. Пострадали восемь человек, в том числе ребенок. Спасены пять человек.

Спикер ГСЧС Одесской области в эфире телемарафона сообщала, что под завалами девятиэтажки, которую атаковали оккупанты, могут находиться 10-12 человек.

Фото: в Одессе увеличилось количество жертв (t.me/dsns_telegram)

Обстрел Украины 2 марта

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 2 марта россияне выпустили по Украине 17 "Шахедов", три ракеты Х-59/Х-35. Силы ПВО сбили 14 дронов, но были попадания.

В Харькове ночью был "прилет", город атаковали дроны. Были повреждены дома, вспыхнули два автомобиля.

В Одессе вражеский дрон попал в девятиэтажку. Было разрушено 18 квартир. В Одессе и области объявили траур по погибшим.

Больше о российском террористическом ударе по многоэтажке в Одессе - в материале РБК-Украина.

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