В Одессе под военкоматом произошел конфликт из-за задержания медиков. В ТЦК отреагировали

Скандал под зданием военкомата

Как пишет "Думская", в ТЦК Киевского района Одессы на вызов прибыла бригада медиков "скорой". Их заперли внутри здания сотрудники ТЦК и удерживали несколько часов.

Затем к ТЦК съехались другие медики с включенными сиренами и устроили там акцию протеста. Между ними и военнослужащими из военкомата произошло несколько столкновений.

Спустя несколько часов протестов медиков, которых задержали в ТЦК, все же выпустили.

В "Думской" напомнили, что в Одессе бронь от мобилизации для сотрудников "скорой" не предусмотрена.

Реакция ТЦК

В ТЦК заявили, что в сети активно распространяют информацию о нарушении общественного порядка на территории Киевского районного ТЦК и СП.

"Сообщаем средствам массовой информации и населению о совместном проведении с правоохранительными органами неотложных мероприятий по установлению детальных обстоятельств событий", - уточнили в военкомате.

Там также призвали удерживаться от распространения дезинформации.