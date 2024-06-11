RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одессе под военкоматом произошел конфликт из-за задержания медиков. В ТЦК отреагировали

Иллюстративное фото: медиков "скорой" задержали в одном из ТЦК Одессы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Одессе сотрудники одного из военкоматов несколько часов удерживали медиков. На этом фоне под зданием ТЦК начались протесты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую" в Telegram и Одесский областной ТЦК и СП в Facebook.

Скандал под зданием военкомата

Как пишет "Думская", в ТЦК Киевского района Одессы на вызов прибыла бригада медиков "скорой". Их заперли внутри здания сотрудники ТЦК и удерживали несколько часов. 

Затем к ТЦК съехались другие медики с включенными сиренами и устроили там акцию протеста. Между ними и военнослужащими из военкомата произошло несколько столкновений. 

Спустя несколько часов протестов медиков, которых задержали в ТЦК, все же выпустили. 

В "Думской" напомнили, что в Одессе бронь от мобилизации для сотрудников "скорой" не предусмотрена. 

Реакция ТЦК

В ТЦК заявили, что в сети активно распространяют информацию о нарушении общественного порядка на территории Киевского районного ТЦК и СП. 

"Сообщаем средствам массовой информации и населению о совместном проведении с правоохранительными органами неотложных мероприятий по установлению детальных обстоятельств событий", - уточнили в военкомате.

Там также призвали удерживаться от распространения дезинформации.

Скандалы с ТЦК

Напомним, вчера, 10 июня, в Одессе также произошел скандал с сотрудниками ТЦК. В сети распространили видео, как они задерживают мужчину и принудительно садят его в авто.

В ТЦК объяснили это тем, что мужчину задержали, чтобы не допустить его побега до прибытия полиции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаПризыв в армиюВойна в УкраинеМобилизация в Украине