В Одессе во время воздушной тревоги прогремели взрывы

По ее словам, в Одессе раздаются взрывы.

При этом Гуменюк призвала не мешать работе ПВО.

К тому же Воздушные силы ВСУ предупредили Одесскую область о ракетной опасности.

Обстрел Одесской области

Это уже вторая атака на регион сегодня. Днем в Одессе раздавались взрывы.

Однако позже стало известно, что оккупанты обстреляли Одесскую область. В частности, захватчики выпустили из акватории Черного моря и направили на регион противорадиолокационную ракету Х-31П.

Последняя масштабная атака

В ночь на 3 ноября российские захватчики выпустили по Украине 40 дронов-камикадзе и управляемую авиационную ракету Х-59. Силы ПВО сбили 24 "Шахеда" и ракету.

Под удар врага попал Харьков, в Одесской и Львовской областях атакованы объекты критической инфраструктуры, а в Ивано-Франковской – военный объект. Также известно, что на Прикарпатье обломки сбитого беспилотника упали на общежитие.

Все, что известно о ночной атаке и ее последствиях – в материале РБК-Украина.

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