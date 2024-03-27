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Россияне пожаловались на "прилет" по зданию МВД в Белгороде

Белгород, Среда 27 марта 2024 16:19
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Россияне пожаловались на "прилет" по зданию МВД в Белгороде Иллюстративное фото: в Белгороде заявили о "прилете" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Белгороде в районе здания министерства внутренних дел России сегодня, 27 марта, якобы прогремел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram.

В сети пишут о том, что взрыв слышали в центре Белгорода. Там уже перекрыли одну из дорог.

"Возле управления МВД скорые и пожарные", - уточняют каналы.

Информации о происшествии от российских властей пока нет.

При этом, по неофициальным данным, по зданию управления министерства внутренних дел в Белгородской области ударил беспилотник.

В результате взрыва якобы повреждены кабинеты бухгалтерии, также есть информация о пострадавших.

Обновлено 16:20

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о том, что беспилотник "врезался в административное здание" в Белгороде.

"Есть одна пострадавшая - у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки", - добавил чиновник страны-агрессора.

По его словам, в здании выбиты окна и посечен фасад.

Взрывы в Белгороде

Напомним, последнее время в Белгороде все чаще гремят взрывы. Это происходит после того, как "Русский добровольческий корпус", Легион "Свобода России" и "Сибирский батальон" прорвали границу.

В частности, добровольцы зашли на территорию Белгородской области. Они уже неоднократно атаковали военные объекты россиян в Белгороде.

15 марта бойцы РДК заявляли о массированном обстреле областного центра.

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