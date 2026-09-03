Выстрелил в директора клиники 20 раз: полиция раскрыла детали стрельбы в Киеве
В Киеве у входа в медицинское учреждение неизвестный мужчина в упор расстрелял 71-летнего директора клиники. Полиция объявила спецоперацию и пытается задержать злоумышленника.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Киева.
Детали нападения у клиники
Нападение произошло сегодня около 10 утра в Святошинском районе столицы, у входной двери клиники репродуктологии.
По предварительным данным, мужчина только вышел из салона автомобиля, когда по нему открыли огонь. Правонарушитель произвел более 20 выстрелов в 71-летнего директора медицинского учреждения.
Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.
В настоящее время продолжаются меры по задержанию лица, причастного к преступлению. В Киеве идет специальная полицейская операция.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства и мотивы нападения. Продолжаются неотложные следственные действия.
Уголовное производство приступили к:
- частью 2 статьи 15;
- частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование осуществляется при процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры.
Напомним,полиция Киева уже сообщала о стрельбе в Святошинском районе и об одном пострадавшем, которому на месте оказывали медицинскую помощь.
По тревоге подняли личный состав территориального и главного управлений полиции, а в поисках нападавшего привлекли бойцов спецподразделения КОРД.