Выстрелил в директора клиники 20 раз: полиция раскрыла детали стрельбы в Киеве

В Киеве у входа в медицинское учреждение неизвестный мужчина в упор расстрелял 71-летнего директора клиники. Полиция объявила спецоперацию и пытается задержать злоумышленника.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Киева.

Детали нападения у клиники

Нападение произошло сегодня около 10 утра в Святошинском районе столицы, у входной двери клиники репродуктологии.

По предварительным данным, мужчина только вышел из салона автомобиля, когда по нему открыли огонь. Правонарушитель произвел более 20 выстрелов в 71-летнего директора медицинского учреждения.

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В настоящее время продолжаются меры по задержанию лица, причастного к преступлению. В Киеве идет специальная полицейская операция.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и мотивы нападения. Продолжаются неотложные следственные действия.

Уголовное производство приступили к:

частью 2 статьи 15;

частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование осуществляется при процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры.