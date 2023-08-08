ua en ru
Вт, 08 августа News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пока сезон. В Одесской области открывают пляжи для купания

Новина українською →
Вторник 08 августа 2023 12:35
Пока сезон. В Одесской области открывают пляжи для купания Фото: Пляж в Одессе в 2023 году (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Одесской области планируют в скором времени разрешить купание в Черном море. Встречать отдыхающих готовятся уже в ближайшие выходные.

Как должны быть подготовлены пляжи, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на сообщение главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Открыть пляжи для купания в Одессе планировали с начала лета. Но из-за подрыва Каховской ГЭС и загрязнения воды с 17 июня купаться в Черном море запретили.

Сейчас качество воды в Черном море стабилизировалось и отвечает всем санитарным нормам, сообщил Олег Кипер. Он подписал распоряжение о подготовке доступа людей на пляжи.

До 10 августа Одесская, Белгород-Днестровская и Измаильская РВА должны провести соответствующую подготовку пляжей и подать акты о готовности к Одесской ОВД.

"Призываю всех уложиться в сроки, чтобы уже в эти выходные Одесщина могла встречать туристов. По прогнозу будет до +30, так что ждем всех на наши лучшие в мире пляжи", – написал глава Одесской ОВА.

Официальное разрешение открыться для купания получат пляжи, которые будут иметь:

  • защитные сетки, исключающие попадание мин;
  • наблюдательно-спасательные посты;
  • буи;
  • средства громкой речи;
  • укрытие поблизости.

В июне в Одессе готовились открыть пляжи от Ланжерона до 16 станции Большого Фонтана при условии, что зона купания будет отгорожена, а между траверсами или пирсами будут натянуты сетки. Доступ к пляжам планировали разрешить только в светлое время суток.

Тем временем, в Украине можно провести полноценный отпуск с отдыхом в бассейнах с горками и волнами. Аквапарки работают в западных регионах страны, куда украинцы больше всего едут отдыхать этим летом.

Напомним, мы рассказывали, где отдохнуть у озер в Карпатах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса відпочинок дітей пляжі
Отдых в Украине
Мнения
Алексей Войцеховский
Новые приоритеты. Почему важно развивать туризм в Украине даже во время войны
Алексей Войцеховский
основатель туристического портала "НА МОРЕ
Катерина Затулко
После возвращения в Украину нужно легализовать все документы: о чем идет речь
Катерина Затулко
адвокат, старший юрист АО "Expatpro"
Наталья Назарко
Как ввозить авто в Украину из-за границы: главные правила и требования
Наталья Назарко
юрист АО "Мисечко и Партнеры"
Олег Васильев
Путь в Европу. Когда в Украине появится евроколея и почему это важно
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Все мнения