Пока сезон. В Одесской области открывают пляжи для купания

Фото: Пляж в Одессе в 2023 году (gettyimages.com)

В Одесской области планируют в скором времени разрешить купание в Черном море. Встречать отдыхающих готовятся уже в ближайшие выходные.

Как должны быть подготовлены пляжи, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на сообщение главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Открыть пляжи для купания в Одессе планировали с начала лета. Но из-за подрыва Каховской ГЭС и загрязнения воды с 17 июня купаться в Черном море запретили.

Сейчас качество воды в Черном море стабилизировалось и отвечает всем санитарным нормам, сообщил Олег Кипер. Он подписал распоряжение о подготовке доступа людей на пляжи.

До 10 августа Одесская, Белгород-Днестровская и Измаильская РВА должны провести соответствующую подготовку пляжей и подать акты о готовности к Одесской ОВД.

"Призываю всех уложиться в сроки, чтобы уже в эти выходные Одесщина могла встречать туристов. По прогнозу будет до +30, так что ждем всех на наши лучшие в мире пляжи", – написал глава Одесской ОВА.

Официальное разрешение открыться для купания получат пляжи, которые будут иметь:

защитные сетки, исключающие попадание мин;

наблюдательно-спасательные посты;

буи;

средства громкой речи;

укрытие поблизости.

В июне в Одессе готовились открыть пляжи от Ланжерона до 16 станции Большого Фонтана при условии, что зона купания будет отгорожена, а между траверсами или пирсами будут натянуты сетки. Доступ к пляжам планировали разрешить только в светлое время суток.

Тем временем, в Украине можно провести полноценный отпуск с отдыхом в бассейнах с горками и волнами. Аквапарки работают в западных регионах страны, куда украинцы больше всего едут отдыхать этим летом.

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