Чмут и экс-глава "Киевстара" займутся развитием важного для обороны вуза: о чем речь
В Киевском авиационном институте (КАИ) сформировали обновленный наблюдательный совет. Такой шаг был сделан в рамках трансформации образования для обороноспособности страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.
Что известно об обновленном наблюдательном совете КАИ
Федоров напомнил, что над трансформацией Киевского авиационного института работают больше года.
"Университет должен стать главным инкубатором defense tech-специалистов по производству дронов, автопилотированию и другим технологиям", - подчеркнул он.
Чиновник сообщил, что для того, чтобы КАИ работал еще эффективнее, был обновлен наблюдательный совет.
"Всех участников выбирали максимально прозрачно. Претенденты прошли конкурсный отбор, собеседование, которое может посмотреть каждый, и проверку в органах безопасности. Их выбирали так, как директоров НАБУ", - поделился министр.
В обновленный наблюдательный совет КАИ вошли семь человек:
- Евгения Беспалова;
- Петр Чернышов;
- Анна Гвоздяр;
- Тарас Чмут;
- Роман Грищук;
- Антон Сененко;
- Андрей Бродецкий.
Обновленный наблюдательный совет КАИ (инфографика: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
"Это топовые менеджеры, которые имеют реализованные проекты и достижения в бизнесе, волонтерстве и других сферах", - подчеркнул Федоров.
Он добавил, что участники наблюдательных советов будут трансформировать важнейший для обороноспособности университет:
- создадут стратегию развития заведения;
- будут привлекать инвестиции;
- будут выбирать ректора;
- будут формировать ему публичные КРІ.
"Так работают лучшие мировые ЗВО, поэтому мы масштабируем опыт и на наши университеты", - подытожил чиновник.
Публикация Федорова (скриншот: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
Реорганизация НАУ и "возвращение" к КАИ
28 сентября 2023 года в СМИ появилась информация, что правительство планирует реорганизацию Национального авиационного университета (НАУ) на фоне большого количества жалоб и скандалов.
В начале октября 2023 года тогдашний ректор НАУ Максим Луцкий, которого неоднократно обвиняли в коррупции и рейдерстве, решил "внезапно" присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины.
Уже вскоре - 13 октября 2023 года - Кабинет министров Украины поддержал решение о реорганизации Национального авиационного университета.
Исходя из этого, высшее учебное заведение решили разделить на два других:
- Государственный университет "Киевский авиационный институт" (историческое название НАУ);
- отдельное заведение под названием Украинская государственная летная академия (г. Кропивницкий).
Тогда советником министра образования и науки Оксена Лисового по вопросам развития НАУ был назначен экс-президент "Киевстара" Петр Чернышов.
Вместе с распоряжением о реорганизации, МОН анонсировало, что планирует:
- издать приказы о назначении новых руководителей образовательного учреждения;
- создать наблюдательный совет при ГУ "КАИ" (который будет следить и поддерживать управление университета в период его преобразования и дальнейшего функционирования).
В то же время в Минобразования отметили, что "реорганизация заведения не повлияет на условия труда и уровень заработных плат образовательных работников, однако приведет к обновлению состава руководства университета и внутренних управленческих процессов, что является крайне необходимым для эффективной трансформации заведения".
10 апреля 2024 года исполнять обязанности ректора ЗВО начала выпускница и преподаватель НАУ, а также депутат Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Ксения Семенова.
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