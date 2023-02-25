RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одессе в скором времени откроется McDonald's: в СМИ узнали сроки

Фото: в Одессе в скором времени откроется McDonald’s (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Уже в ближайшие месяцы в Одессе откроют McDonald's. Заведение начало набирать персонал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал местного издания "Думская".

"Мак откроется в... Согласно данным "Думской", McDonald's в Одессе может открыться в марте-апреле. Сейчас в фаст-фуд активно набирают персонал", - пишет издание.

Напомним, РБК-Украина писало адреса заведений популярной сети McDonald's, работающих в настоящее время в Киеве.

Тем временем сеть недавно закрылась в Казахстане.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МакДональдзОдесса