Часть Полтавы осталась без отопления и горячей воды: список улиц

В Полтаве 10 ноября временно отсутствует теплоснабжение и горячая вода связи с проведением ремонтных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook отдела оперативного реагирования городского управления ЖКХ.

Временно без теплоснабжения и горячего водоснабжения жители домов по таким адресам:

ул. Гетмана Сагайдачного;

ул. Циолковского;

ул. 23 сентября;

ул. Героев АТО;

ул. Грушевского;

ул. Героев Украины;

ул. Ю. Кондратюка;

ул. Киевское шоссе;

ул. Образовательная;

ул. О. Оксанченко;

ул. Алмазно;

микрорайоны "Сады-1", "Сады-2", "Огнивка".

Отопительный сезон в Украине

Напомним, начало отопительного сезона в различных областях Украины объявляли еще в октябре.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль недавно анонсировал выплаты украинцам на дрова в размере 16 тысяч гривен. Они предусмотрены для жителей, у которых нет возможности отапливать дома газом.