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Часть Полтавы осталась без отопления и горячей воды: список улиц

Полтава, Пятница 10 ноября 2023 14:15
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Часть Полтавы осталась без отопления и горячей воды: список улиц Фото: часть Полтавы осталась без отопления и горячей воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Полтаве 10 ноября временно отсутствует теплоснабжение и горячая вода связи с проведением ремонтных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook отдела оперативного реагирования городского управления ЖКХ.

Временно без теплоснабжения и горячего водоснабжения жители домов по таким адресам:

  • ул. Гетмана Сагайдачного;
  • ул. Циолковского;
  • ул. 23 сентября;
  • ул. Героев АТО;
  • ул. Грушевского;
  • ул. Героев Украины;
  • ул. Ю. Кондратюка;
  • ул. Киевское шоссе;
  • ул. Образовательная;
  • ул. О. Оксанченко;
  • ул. Алмазно;
  • микрорайоны "Сады-1", "Сады-2", "Огнивка".

Отопительный сезон в Украине

Напомним, начало отопительного сезона в различных областях Украины объявляли еще в октябре.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль недавно анонсировал выплаты украинцам на дрова в размере 16 тысяч гривен. Они предусмотрены для жителей, у которых нет возможности отапливать дома газом.

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