Украинцы смогут получить 16 тысяч гривен на дрова: кому положена субсидия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

"С началом отопительного периода также важен вопрос предоставления государственной поддержки уязвимым категориям населения", - сказал Шмыгаль.

По его словам, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получают 1,3 млн семей, в среднем в октябре это было около 760 гривен на семью.

Также 1,2 млн семей получают льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Средний размер таких льгот - 850 гривен в месяц.

"Среди прочего, при необходимости, семьи получают субсидии на твердое топливо, предельный размер которых составляет 7 тысяч гривен на домохозяйство в год. Этой суммы, к сожалению, не хватает для покрытия потребностей. Поэтому сегодня при поддержке партнеров запускаем экспериментальный проект по дополнительному обеспечению населения дровами", - отметил премьер.

Как сообщил Шмыгаль, предельный размер субсидии на приобретение твердого печного бытового топлива теперь вырастет более чем вдвое и будет составлять 16,2 тысячи гривен в год для одной семьи.

"Таким образом даем людям ресурс для отопления там, где нет возможности отапливать помещение газом", - добавил глава правительства.

Субсидии в Украине

Пенсионный фонд получил полномочия по назначению и выплатам жилищных субсидий. За январь-февраль на субсидии и льготы потратили 9,1 млрд гривен.

В этом году субсидии украинцам должны переназначаться автоматически. В частности, с 1 октября в Украине начался перерасчет субсидий на отопительный сезон. Те, кто не получал выплаты, должны подать заявление самостоятельно.

Кроме того, ранее РБК-Украина рассказывало, могут ли дать субсидию в Украине в случае продажи имущества на сумму более 100 тысяч гривен.