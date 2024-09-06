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В Одессе неизвестный устроил стрельбу на улице, есть раненый

Пятница 06 сентября 2024 11:23
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В Одессе неизвестный устроил стрельбу на улице, есть раненый Фото: в Одессе неизвестный устроил стрельбу на улице, есть раненый (facebook.com/gunp.odesa)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 6 сентября, неизвестный открыл стрельбу в Киевском районе Одессы. Известно об одном пострадавшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу полиции Одесской области.

"Сегодня около девяти часов на спецлинию "102" позвонил гражданин, который сообщил, что неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в прохожего и скрылся", - пишет полиция.

Пострадавшего госпитализировали. На месте работает следственно-оперативная группа и криминалисты.

Фото: в Одессе неизвестный устроил стрельбу на улице, есть раненый (facebook.com/gunp.odesa)

Обстоятельства происшествий устанавливаются.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как недавно стрельба произошла в Киеве возле ЖК "Амурский" в результате конфликта между двумя прохожими.

Еще одна стрельба произошла в столичной гостинице в феврале текущего года. Во время конфликта между посетителями отеля, один из мужчин нанес удар другому, а затем получил травматическое оружие и произвел выстрел.

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