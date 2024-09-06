Фото: в Одессе неизвестный устроил стрельбу на улице, есть раненый (facebook.com/gunp.odesa)

Сегодня, 6 сентября, неизвестный открыл стрельбу в Киевском районе Одессы. Известно об одном пострадавшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу полиции Одесской области.

"Сегодня около девяти часов на спецлинию "102" позвонил гражданин, который сообщил, что неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в прохожего и скрылся", - пишет полиция. Пострадавшего госпитализировали. На месте работает следственно-оперативная группа и криминалисты. Фото: в Одессе неизвестный устроил стрельбу на улице, есть раненый (facebook.com/gunp.odesa) Обстоятельства происшествий устанавливаются.