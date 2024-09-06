Сьогодні, 6 вересня, невідомий відкрив стрілянину у Київському районі Одеси. Відомо про одного постраждалого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку поліції Одеської області.

"Сьогодні близько дев’ятої години на спецлінію "102" зателефонував громадянин, який повідомив, що невідомий чоловік скоїв декілька пострілів у перехожого і втік", - пише поліція.

Потерпілого госпіталізували. На місці працює слідчо-оперативна група й криміналісти.

Фото: в Одесі невідомий влаштував стрілянину на вулиці, є поранений (facebook.com/gunp.odesa)

Обставини подій встановлюються.