Фейерверки и салюты под запретом: какое наказание ждет нарушителей в Украине

Салюты, фейерверки и петарды до начала войны в Украине были неотъемлемой частью рождественско-новогодних праздников. Однако в условиях войны их использование запрещено на законодательном уровне. Нарушителям грозят штрафы.

О том, какое наказание предусмотрено в Украине за использование пиротехники, рассказывает РБК-Украина .

В условиях военного положения в Украине использование пиротехники, салютов, фейерверков и петард строго запрещено. Как сообщает Патрульная полиция Украины, такие изделия создают звуковые и световые эффекты, похожие на взрывы, что негативно влияет на психологическое состояние людей и животных. Это особенно важно в период войны, когда даже обычные звуки могут вызвать панику.

Какая ответственность ждет нарушителей

Адвокат управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько в комментарии РБК-Украина отмечает, что такие действия могут иметь серьезные последствия, учитывая военное положение и потребность спасательных служб сосредотачиваться на важных задачах.

За нарушение правил использования пиротехники предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность:

Уголовный кодекс Украины (ст. 296): хулиганство с использованием пиротехники наказывается штрафом от 17 000 до 34 000 грн, арестом до 6 месяцев или ограничением свободы до 5 лет.

Кодекс Украины об административных правонарушениях:

ст. 164: штраф за нарушение порядка хозяйственной деятельности - 17 000-34 000 грн с возможной конфискацией продукции

ст. 182: за нарушение тишины или создание шума - от 85 до 255 грн, повторное нарушение - до 510 грн с конфискацией пиротехники

ст. 195-6: за нарушение правил обращения с пиротехническими средствами - от 595 до 1 020 грн, повторно - до 1 700 грн с конфискацией

Кроме штрафов, запуск фейерверков может создать угрозу пожаров, что отвлекает спасательные службы от более важных задач, подчеркнул адвокат.

Полиция призывает сообщать о фактах использования или продажи пиротехники по номерам 112 или 102. В праздничный период граждан призывают оставаться сознательными и учитывать психологическое состояние других людей и животных.

Соблюдение запрета поможет избежать лишних рисков и сохранить спокойствие в общинах во время войны.