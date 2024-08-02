Украину охватила масштабная воздушная тревога: взлетел МиГ-31К
Масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине в пятницу, 2 августа. Зафиксирован взлет МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Воздушную тревогу сначала объявили в Киеве. Это произошло в 10:46. После этого "покраснели" восточные, центральные, северные, южные, а затем и западные области.
Воздушные силы сообщили, что был зафиксирован взлет российского самолета МиГ-31К. В связи с этим по всей Украине объявили ракетную угрозу.
Карта воздушных тревог по состоянию на 10:50
Чем опасен взлет МиГ-31К
Истребитель-перехватчик МиГ-31К является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал". Этот тип ракет является сложной целью для украинской противовоздушной обороны.
До весны 2023 года у Украины не было возможностей для уничтожения "Кинжалов". Это стало возможным после передачи партнерам ЗРК Patriot.
Напомним, недавно силы ПВО Украины установили новый рекорд по сбитым дронам-камикадзе. В ночь на 31 июля Россия выпустила по Украине 89 "Шахедов". Украинские защитники уничтожили все вражеские беспилотники.
Детальнее о последствиях последней массированной атаки на Украину - в нашем материале.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.