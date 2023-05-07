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Жителей Никопольского района предупредили об угрозе обстрела

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Никопольский район, Воскресенье 07 мая 2023 22:36
Жителей Никопольского района предупредили об угрозе обстрела Фото: жителей Никопольского района предупредили об угрозе (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 7 мая, жителей Никопольского района предупредили об угрозе вражеского обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольского РВА Евгения Евтушенко.

"Прибрежные территории - движение техники на противоположном берегу + БпЛА в воздухе. Есть угроза обстрела", - заявил Евтушенко.

Он также призвал местных жителей последовать в ближайшие укрытия.

Напомним, российские войска ночью 6 мая нанесли артиллерийский удар по общинам Никопольского района Днепропетровской области.

Также жителей Никопольского района и оккупированной территории вокруг Энергодара призвали не выходить на улицу без крайней необходимости в выходные.

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