В Одессе мужчина желал смерти и бросался на раненых воинов ВСУ: реакция ТЦК

Что предшествовало

В Одессе днем понедельника, 15 июля, прохожий, увидев военнослужащих ТЦК, начал громко ругаться и показывать непристойные жесты.

Недалеко от места происшествия находились воины, проходящие лечение в больнице. Они подошли к гражданину и вежливо попросили успокоиться. В ответ на это нетрезвый мужчина ответил еще большими угрозами, пожеланиями смерти и стал бросаться с кулаками на военнослужащих.

Раненые военные вынуждены были сопротивляться и успокоить гражданина.

Реакция ТЦК

В ведомстве отметили, что военнослужащие ТЦК не участвовали в конфликте.

В то же время, там обратились к жителям Одессы и области: военные прямо сейчас защищают наше государство от врага. Защищают каждого из вас. Сбивают ракеты, уничтожают оккупантов, топят вражеский флот. Эти люди – герои.

"Большинство военнослужащих ВСУ - мобилизованные граждане, выполняющие свой конституционный долг. Поэтому УВАЖЕНИЕ к ВСУ должно быть у каждого на первом месте", - говорится в сообщении.

Инциденты с работниками ТЦК

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области мужчина с ножом напал на работника ТЦК. Аналогичная история произошла и в городе Киев- мужчина с ножом напал на работников Деснянского ТЦК.

А вот в Черкасской области неизвестные бросили взрывчатку во двор дома работника ТЦК.

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