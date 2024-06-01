В Черкасской области неизвестные бросили взрывчатку во двор дома работника ТЦК
В Черкасской области неизвестные бросили взрывчатку во двор дома работника ТЦК. Произошел взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черкасский областной ТЦК.
"30 мая в поселке Екатеринополь неизвестными лицами было брошено взрывное устройство, которое повлекло взрыв во дворе дома сержанта Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
К счастью, члены семьи не пострадали.
"К слову, военнослужащий встал на защиту Украины с началом полномасштабной, сын также защищает страну на фронте, а дочь потеряла на войне мужа. Правоохранительные органы были оперативно проинформированы", - добавили в военкомате.
Не первый случай
Подобные случаи происходят не впервые. Так, в апреле в Черновицкой области группа гражданских напала на военнослужащего ТЦК. Тот, чтобы защититься, стрелял в землю.
В мае в Днепропетровской области вооруженный мужчина напал на сотрудника ТЦК. Военнослужащий в результате получил ранения.
Кроме того, мужчина с ножом напал на работников Деснянского ТЦК в Киеве.
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